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У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус 

РИА Новости 54 минуты назад
У шести депутатов Госдумы нашли коронавирус
Фото: ТАСС
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе спикер Госдумы Володин сообщал, что пять депутатов заразились коронавирусом. Он говорил, что трое из пяти депутатов — представители "Единой России".
Из больницы уже выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от ЕР Светлана Максимова и Оксана Пушкина.
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Политика , Оксана Пушкина , Светлана Максимова , Калашников Леонид Иванович , Дмитрий Новиков , Единая Россия , Госдума , КПРФ
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