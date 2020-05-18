У шести депутатов Госдумы нашли коронавирус

Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе спикер Госдумы Володин сообщал, что пять депутатов заразились коронавирусом. Он говорил, что трое из пяти депутатов — представители "Единой России".
Из больницы уже выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от ЕР Светлана Максимова и Оксана Пушкина.