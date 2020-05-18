Ядерная Польша? Не стоит спешить

Rzeczpospolita (Польша) возмущен, что к Польше относятся как к члену Между США Германией — двумя важнейшими союзниками Польши разворачивается игра вокруг ядерного оружия. Появится ли оно в Польше? Пока не ясно. Но автор статьи ввозмущен, что к Польше относятся как к члену НАТО второго сорта, которому участие в программе по использованию ядерного оружия не положено по умолчанию из-за опасений рассердить Россию

Ядерное оружие стало элементом игры, разворачивающейся между двумя сильнейшими странами Запада и самыми важными союзниками Польши. Пока пути США и Германии еще не расходятся. Варшаве не следует занимать в этом деле конфронтационную позицию, но это не значит, что Восточно-Центральная Европа должна иметь меньше прав, чем западная часть континента, в том числе в сфере ядерного сдерживания.

Мы видели уже множество примеров ведения дипломатии в Твиттере (особенно ей увлекается Дональд Трамп ), но, пожалуй, такие ситуации еще никогда настолько непосредственно не касались Польши и (уже даже без «пожалуй») никогда ранее к ним не подключался немецкий МИД . Посол Германии Рольф Никель (Rolf Nikel) моментально отреагировал на твит посла США Джорджетт Мосбахер (Georgette Mosbacher). Произошло это поздним вечером в пятницу, что тоже беспрецедентно.

Мосбахер пригрозила, что американцы могут забрать свое ядерное оружие с территории Германии и перевести его в Польшу. Оно в рамках появившейся в годы холодной войны натовской программы по совместному использованию ядерного оружия находится в распоряжении нескольких давних членов Альянса, однако, население некоторых стран, в частности, немцы, выступают против этого. Сейчас идею отказа от таких вооружений продвигает левое крыло входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии.

Никель ответил своей коллеге, что «спекуляции не имеют смысла», поскольку коалиционный договор СДПГ и ХДС предусматривает выполнение обязательств в отношении НАТО. Все это так, но только на сегодняшний момент, а через полтора года состав правительства может измениться. СДПГ выступает единственной силой, в которой преобладает осознание важности трансатлантических связей и сохранения Альянса в той форме, которая гарантирует странам его восточного фланга ощущение безопасности.

В других партиях люди с такой позицией тоже есть, однако верх там берет наивный пацифизм, вера в появление цивилизованной России и активное ведение с ней бизнеса. Одновременно в Германии торжествует антиамериканизм. Благодарность в отношении Америки, в самые сложные моменты холодной войны защищавшей немцев и позволившей им добиться экономического процветания, испытывают уже только представители старшего поколения политиков. Те же самые немецкие круги, которые питают отвращение к американскому ядерному оружию, выступают за отмену санкций в отношении России, а также изо всех сил продвигают (и продвигали) строительство «Северных потоков».

Польше и ее соседям, которым посчастливилось присоединиться к НАТО в 1999 году и в последующие годы, следует учитывать все возможные сценарии, в том числе предполагающий возможность размещения американского ядерного оружия у себя. Об этом нет смысла громко спорить сейчас в Твиттере, решительно занимая одну из сторон: американцы не перевели к нам с немецкой территории своих военных, хотя тоже этим грозили, не переведут они и ядерных вооружений. Этого не произойдет до тех пор, пока в Германии остаются у власти партии, не стремящиеся произвести революцию.

Между тем нельзя позволять относиться к Польше как члену НАТО второго сорта. Мы состоим в Альянсе уже 21 год, но до сих пор слышим, что у нас нельзя делать то, что в Германии, Италии или Бельгии, поскольку это рассердит Россию. Участие в программе по совместному использованию ядерного оружия не положено нам якобы по умолчанию. Москва, однако, уже давно попрала все договоры с западными государствами, а новая часть Альянса тоже имеет право на безопасность, которую ничто не гарантирует лучше, чем система сдерживания.