Россия ответит на агрессивные выпады США

"Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию", — сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.

"Открыты к сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если там проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе", — отметил замглавы МИД РФ.