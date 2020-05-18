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Россия ответит на агрессивные выпады США, заявил Рябков 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Россия ответит на агрессивные выпады США
Фото: РИА Новости
Россия будет отвечать на все агрессивные выпады со стороны США, не скатываясь в конфронтацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию", — сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
"Открыты к сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если там проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе", — отметил замглавы МИД РФ.
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Политика , Сергей Рябков , МГИМО , МИД , США
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