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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил ТАСС.

"Пока лечусь", — сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы.

Представитель Кремля также поблагодарил за заботу о его здоровье.