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Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил ТАСС.
"Пока лечусь", — сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы.
Представитель Кремля также поблагодарил за заботу о его здоровье.
С начала распространения пандемии в России коронавирусом помимо Пескова заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Якушев, как стало известно 8 мая, был выписан из стационара для дальнейшего лечения дома. Любимова и Фальков выздоровели и вернулись к работе.
Что касается главы правительства, то, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Мишустин идет на поправку и уже на этой неделе может выйти на работу.
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Политика , Видео , Ольга Любимова , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Валерий Фальков , Михаил Мурашко , Владимир Якушев , Минкультуры , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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