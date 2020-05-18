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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости 25 минут назад
РФ зафиксировала 6 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Фото: РИА Новости
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — пять, Алеппо — один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", — говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
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Политика , Сирия , Турция
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