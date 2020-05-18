РФ зафиксировала 6 нарушений перемирия в Сирии за сутки

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Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — пять, Алеппо — один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.