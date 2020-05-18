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На Украине представили свою версию визита Козака в Берлин 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
Украина представила свою версию визита Козака в Берлин
Фото: Reuters
Советник Ангелы Меркель по внешней политике Ян Хеккер принял в Берлине вице-премьера России Дмитрия Козака, чтобы наладить коммуникацию, «ничего тайного и срочного» там не было, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и господином Яном Хеккером. И таким способом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было», — сказал Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина».
Кулеба еще раз подчеркнул, что Украина знала от немецких коллег об этом визите и будет знать о его результатах. По его словам, это были консультации, и никакие решения там без участия Украины не принимались.
По его словам, Консультативный совет в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия «консенсуса» между участниками процесса.
Ранее источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.
Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал опасения в связи с визитом Козака в Германию.
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Комментарии
Политика , Павел Климкин , Дмитрий Кулеба , Дмитрий Козак , МИД
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