Кадыров обратился к жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики отметить мусульманский праздник Ид-аль Фитр (Ураза-байрам) в кругу семьи, соблюдая правила самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте"

"Призываю всех жителей Чеченской Республики отметить Ид-аль Фитр дома, не посещая родных и близких. Режим самоизоляции продолжается", — написал Кадыров.

По его словам, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и муфтият едины в своем решении, что праздник каждая семья должна отметить дома, в самоизоляции.

"Риск заражения в дни празднования слишком высок. Единственный способ не допустить распространения коронавируса — это исключить контакты между людьми", — добавил глава Чечни.

По последним данным, в Чечне зарегистрировано 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 612 человек выписаны с выздоровлением, 11 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

Праздник Ураза байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.