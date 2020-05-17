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Россия отреагировала на обвинения Европы в распространении «теорий заговоров» 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Россия ответила на обвинения Европы
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко отреагировал на обвинения Еврокомиссии о том, что Россия якобы распространяет теорию заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам парламентария, Еврокомиссии следует в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западных СМИ о ситуации с коронавирусом в России. «Я бы посоветовал [официальному представителяю ЕК] Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена», — сказал Ревенко, отметив, что до сих пор ответа на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации, нет.
17 мая Стано в интервью таблоиду Bild обвинил Россию в распространении теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. По его словам, распространению в Европе теорий и дезинформации способствуют различные дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ. Распространение такой информации, уверен Стано, может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения.
Примеров дезинформации и упоминания конкретных СМИ в таблоиде не приводится.
Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой и объявил о намерении обратиться в секретариат ООН к генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.
Число умерших россиян с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии превысило 2,6 тысячи. За последние сутки скончались 94 человека. Всего в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека.
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Комментарии
Политика , Евгений Ревенко , МИД , ОБСЕ , ВОЗ , ЮНЕСКО , Госдума , Еврокомиссия , Financial Times , Bild , New York Times
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