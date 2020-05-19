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Старт курортного сезона в Крыму возможен, если эпидемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад, заявил глава республики Сергей Аксенов . Региональные власти планируют тщательно обсудить этот вопрос 26 мая, сообщает Крымское информационное агентство.

Глава Крыма отметил, что в качестве основных факторов, способствующих началу курортного сезона, будет рассматриваться положительная динамика по количеству выявленных заражений коронавирусной инфекцией в регионе.

«Мы договорились, что отслеживаем ситуацию по тому, как будет происходить динамика выявления заражений, особенно после майских праздников», — цитирует агентство слова Аксенова.

Руководитель республики также отметил, что решение будет приниматься с оглядкой на «общий тренд» распространения инфекции и позицию в этом вопросе федеральных властей.