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Названо условие для начала курортного сезона в Крыму 

Павел Тиунов и ещё 15 20 минут назад
Старт курортного сезона в Крыму возможен, если эпидемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад, заявил глава республики Сергей Аксенов. Региональные власти планируют тщательно обсудить этот вопрос 26 мая, сообщает Крымское информационное агентство.
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Глава Крыма отметил, что в качестве основных факторов, способствующих началу курортного сезона, будет рассматриваться положительная динамика по количеству выявленных заражений коронавирусной инфекцией в регионе.
«Мы договорились, что отслеживаем ситуацию по тому, как будет происходить динамика выявления заражений, особенно после майских праздников», — цитирует агентство слова Аксенова.
Руководитель республики также отметил, что решение будет приниматься с оглядкой на «общий тренд» распространения инфекции и позицию в этом вопросе федеральных властей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в 2020 году в регионе объявлен запрет на организацию летних пришкольных лагерей.
Комментарии 4
Политика , Видео , Безопасность , Крым наш , Самоизоляция , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Республика Крым
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