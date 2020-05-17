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Глава Чукотки отдал зарплату на борьбу с коронавирусом 

News.ru и ещё 6 3 часа назад
Глава Чукотки отдал зарплату на борьбу с коронавирусом
Фото: Роман Копин/instagram.com
Глава Чукотки Роман Копин отдал свой месячный оклад на покупку приборов для термометрии для школ, а также на приобретение электроники для обучения детей из малоимущих семей «на удалёнке».
Призвал членов партии «Единая Россия» отказаться от зарплаты в пользу медработников её председатель Дмитрий Медведев. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак также предложил её членам уплатить членские взносы в размере своего месячного заработка и на них приобрести маски и прочие защитные средства для больниц и необходимую для домашнего обучения технику для детей, передаёт РИА Новости.
На данный момент в регионе зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, 19 человек уже выздоровели.
Как писал NEWS.ru ранее, Всероссийская общественная организация ветеранов войны и труда сообщила, что 98-летней Зинаиде Корневой, которая прошла Великую Отечественную войну, удалось собрать три миллиона рублей на борьбу с пандемией коронавируса.
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Политика , Дмитрий Медведев , Андрей Турчак , Роман Копин , Единая Россия , РИА Новости
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