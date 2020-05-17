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Бывший председатель комитета Совфеда умер от COVID-19 

RT на русском и ещё 4 25 минут назад
Умер заразившийся COVID-19 бывший российский сенатор
Фото: ТАСС
Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов скончался от в Удмуртии последствий инфицирования коронавирусом.
«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».
Отмечается, что Шудегов занимал пост председателя комитета Совета Федерации с 2002 по 2007 годы.
С 2007 по 2016 годы являлся заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию.
Ранее стало известно, что в России за сутки умерли 113 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 2418.
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Политика , Общество , Виктор Шудегов , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , Удмуртская Республика
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