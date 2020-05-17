Умер заразившийся COVID-19 бывший российский сенатор

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«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Отмечается, что Шудегов занимал пост председателя комитета Совета Федерации с 2002 по 2007 годы.

С 2007 по 2016 годы являлся заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию.

Ранее стало известно, что в России за сутки умерли 113 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 2418.