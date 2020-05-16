В ЦИК рассказали о новой дате голосования по конституции

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По словам Булаева, дату голосования определит президент. Он добавил, что избирательная система находится в готовности.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. Российский лидер заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.