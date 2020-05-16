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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
В ЦИК рассказали о новой дате голосования по конституции
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции. Его слова передает РИА Новости.
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По словам Булаева, дату голосования определит президент. Он добавил, что избирательная система находится в готовности.
Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. Российский лидер заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.
Всего речь идет о 400 поправках. Среди которых — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.
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Политика , Кавказ , Николай Булаев , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России , РИА Новости
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