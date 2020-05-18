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Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам 

ИА Regnum и ещё 51 1 час назад
Мишустин пристыдил рассчитывавших выплаты медикам
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
На совещании о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций он заявил, что средства в регионы уже поступили.
«Мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей», — сказал Мишустин.
По его словам, все положенные выплаты за апрель должны быть сделаны, и следует приступить к начислениям за май.
«Эта работа должна быть организована повсюду в каждом субъекте РФ», — отметил глава правительства.
Мишустин обратился к руководителям медицинских учреждений с просьбой проконтролировать лично «когда и сколько» получили сотрудники.
По его словам, действия, когда у медработников считают рабочие часы и минуты, противоречат сути поручения президента, принимающим подобные решения «просто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем, и, к сожалению, даже жизнью».
«Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам. Теперь они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными коронавирусом. Вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчете доплат учитываться не будет», — повторил Мишустин.
Он поручил профильным вице-премьерам и министрам при подготовке документов «использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах».
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Политика , Михаил Мишустин
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