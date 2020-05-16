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Горбачев написал статью о папе Иоанне Павле II для Ватикана 

Газета.Ru 6 часов назад
Горбачев написал статью о папе Иоанне Павле II
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал статью о папе Римском Иоанне Павле II для ватиканской газеты L'Osservatore Romano в преддверии 18 мая — 100-летнего юбилея со дня рождения деятеля Римско-католической церкви, сообщает РИА "Новости".
Эксклюзивная статья Горбачева выйдет в L'Osservatore Romano 18 мая. Материал будет называться "Он остается нашим современником". В тексте пойдет речь об их первой встрече, которая состоялась в конце 1989 года в Ватикане. Также Горбачев расскажет, что считает папу Римского Иоанна Павла II исторической личностью, так как деятель оставил после себя яркий след в память российского политика.
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Политика , Михаил Горбачев , Католическая церковь , РИА Новости , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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