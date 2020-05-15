Боснийцы отказали российским медикам

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Пограничная полиция Боснии и Герцеговины отказала во въезде российским военным медикам для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

В МИД России сообщили, что в конце апреля Москве поступила просьба провести дезинфекцию и ряд консультационных мероприятий в Университетской клинической больнице города Мостар.

После рассмотрения запроса Россия согласилась направить в Боснию и Герцеговину контингент военно-медицинских специалистов Минобороны России с необходимым оборудованием.

«К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения. В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В российском дипведомстве выразили сожаление в связи с решением властей Боснии и Герцеговины и напомнили, что в борьбе с коронавирусом «нет места для нечистоплотных геополитических игр».

«Россия неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы», — указали в министерстве.

Как сообщал «Рамблер», 15 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине.