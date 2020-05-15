В России оценили сообщения о скорой отставке Асада

По его мнению, об отставке Асада говорят слишком много, слухи сильно преувеличены. «Асад должен уйти» говорят с 2011 года, пояснил он. Однако президент Сирии в данный момент имеет контроль над большей частью страны, а также решает вопросы национального примирения.

Саблин также заявил, что нынешний президент Сирии очень популярен в стране. Кроме того, парламентарий считает, что глава САР сможет победить на выборах и остаться на очередной срок. Политик отметил, что в стране пока нет альтернативы Асаду на посту президента.

«Тем более, что кроме военных побед мы видим начавшееся восстановление экономики и усиление борьбы с коррупцией», — заявил он.

Ранее 15 мая сообщалось, что президент Сирии Башар Асад может в скором времени уйти в отставку. Признаки подобного развития событий в ближайшем будущем заметили представители сирийской оппозиции. Вопрос в настоящее время обсуждается странами-участницами астанинского процесса — Россией, Турцией и Ираном. Подтвердить данную информацию пока невозможно, однако ряд обстоятельств указывает на то, что Асада хотят отстранить от власти.