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В России прокомментировали сообщения о скорой отставке Асада 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
В России оценили сообщения о скорой отставке Асада
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Член группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики (САР) Дмитрий Саблин прокомментировал сообщения о скорой отставке президента Сирии Башара Асада. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает РИА Новости.
По его мнению, об отставке Асада говорят слишком много, слухи сильно преувеличены. «Асад должен уйти» говорят с 2011 года, пояснил он. Однако президент Сирии в данный момент имеет контроль над большей частью страны, а также решает вопросы национального примирения.
Саблин также заявил, что нынешний президент Сирии очень популярен в стране. Кроме того, парламентарий считает, что глава САР сможет победить на выборах и остаться на очередной срок. Политик отметил, что в стране пока нет альтернативы Асаду на посту президента.
«Тем более, что кроме военных побед мы видим начавшееся восстановление экономики и усиление борьбы с коррупцией», — заявил он.
Ранее 15 мая сообщалось, что президент Сирии Башар Асад может в скором времени уйти в отставку. Признаки подобного развития событий в ближайшем будущем заметили представители сирийской оппозиции. Вопрос в настоящее время обсуждается странами-участницами астанинского процесса — Россией, Турцией и Ираном. Подтвердить данную информацию пока невозможно, однако ряд обстоятельств указывает на то, что Асада хотят отстранить от власти.
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Политика , Башар Асад , Дмитрий Саблин , Госдума , РИА Новости , Сирия
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