Раскрыт эффект от объединения двух российских регионов

"Особенно важно это в сложившейся ситуации, потому что мировая экономика вступает в затяжной кризис, а любой кризис легче преодолевать вместе. Этот кризис сильно ударит по бюджету НАО, потому что основной доход этот регион получает от добычи нефти. В сложившейся ситуации нефть подешевела. К тому же в НАО сократились объемы ее добычи.

Но при этом важно понимать, что Архангельская область не будет полностью эти пробелы компенсировать. Такое объединение — это путь к диверсификации НАО.

К тому же важно отметить, что Архангельская область всегда претендовала на звание главного арктического региона, но по факту там нет арктических территорий: регион южный. Если будет новый северный регион, то будет возможность создания морской арктической инфраструктуры.

У такого объединения есть и серьезные экономические предпосылки. Внутри НАО больше ресурсов. К тому же там лучше распределены средства, поскольку регион большой и хорошо финансируется. У нового региона будет больше шансов получить преимущества в межрегиональной конкуренции, больше шансов получить ресурсы, в том числе и интеллектуальные", — отметил Казанков.