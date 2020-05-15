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Политолог рассказал об эффекте от объединения Архангельской области и НАО 

Газета.Ru 43 минуты назад
Раскрыт эффект от объединения двух российских регионов
Фото: РИА Новости
Политолог, доцент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Григорий Казанков позитивно оценивает инициативу объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом (НАО).
"Особенно важно это в сложившейся ситуации, потому что мировая экономика вступает в затяжной кризис, а любой кризис легче преодолевать вместе. Этот кризис сильно ударит по бюджету НАО, потому что основной доход этот регион получает от добычи нефти. В сложившейся ситуации нефть подешевела. К тому же в НАО сократились объемы ее добычи.
Но при этом важно понимать, что Архангельская область не будет полностью эти пробелы компенсировать. Такое объединение — это путь к диверсификации НАО.
К тому же важно отметить, что Архангельская область всегда претендовала на звание главного арктического региона, но по факту там нет арктических территорий: регион южный. Если будет новый северный регион, то будет возможность создания морской арктической инфраструктуры.
У такого объединения есть и серьезные экономические предпосылки. Внутри НАО больше ресурсов. К тому же там лучше распределены средства, поскольку регион большой и хорошо финансируется. У нового региона будет больше шансов получить преимущества в межрегиональной конкуренции, больше шансов получить ресурсы, в том числе и интеллектуальные", — отметил Казанков.
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Комментарии
Политика , МГУ , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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