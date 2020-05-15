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Путин потребовал избавиться от «хрипов» и «примазавшихся» в строительной документации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 9 часов назад
Путин указал на проблемы в строительной отрасли
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах потребовал упорядочить строительную документацию, чтобы не дать возможность затягивать сооружения разных объектов.
Президент в ходе совещания рассказал, что ранее обсуждал строительство медицинского центра с одним из губернаторов, который сообщал ему, что на возведение объекта потребуется год для проектирования, и еще два года для строительства, передает ТАСС.
«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНИПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок», — призвал глава государства.
«Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения», — добавил он.
Путин привел в пример строительство медцентров Минобороны. Он отметил, что в Воронежской области планировалось построить инфекционную больницу за несколько лет, но Минобороны завершит работу к концу июня.
«Пример того, как отработало Министерство обороны — замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», — подчеркнул президент.
В ходе совещания руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в российских регионах.
В пятницу президент сообщил, что Минобороны создало 16 медцентров за два месяца, хотя в это даже не верилось. Президент подчеркнул, что медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».
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Комментарии 3
Политика , Анна Попова , Владимир Путин , Министерство обороны , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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