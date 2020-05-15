«Развели канитель»: Путин обвинил чиновников в бюрократизме 

Президент России Владимир Путин назвал схему выплаты надбавок медикам, работающим с инфицированными коронавирусом больными в регионах, «бюрократической канителью», сообщает Life.ru. Глава государства объяснил местным чиновникам, за что врачи получают прибавку к зарплате.

Заявление национального лидера прозвучало на селекторном совещании с главами регионов. Путин выразил негодование тем фактом, что в отдельных областях надбавки медикам до сих пор не выплачены. Он напомнил, что, оглашая инициативу, уточнил все подробности. Однако, не везде слова президента были истолкованы верно.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там 5-10 минут или 2 часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там начали часы какие-то», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что 15 июня все полагающиеся врачам деньги должны поступить на счета медиков.