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«Послушайте меня»: Путин отчитал чиновников за невыплату надбавок 

Павел Тиунов и ещё 16 6 минут назад
Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на глав российских регионов, в которых медикам, работающим с коронавирусными больными до сих пор не поступили обещанные надбавки к зарплате от государства, сообщает РИА Новости.
Глава государства заявил, что вопрос должен быть закрыт сегодня 15 мая.
13 мая, как сообщал «Рамблер», на совещании по социально-экономическим вопросам премьер-министру Михаилу Мишустину доложили, что некоторые регионы еще не приступали к выплатам: на Чукотке, в Магаданской области, в Северной Осетии, во Владимирской области, в Иваново и Кургане. Местные чиновники заявили, что деньги не переводили врачам, поскольку день зарплаты еще не наступил.
15 мая президент России Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов напомнил, что поручал произвести выплаты до сегодняшнего дня.
«Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились — и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией», — отметил президент.
Он также выразил надежду, что сегодня 15 мая все выплаты будут перечислены, и пообещал в начале следующей недели подвести реализованной инициативы по поддержке врачей.
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Политика , Видео , Другое , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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