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Песков уточнил сроки выхода статьи Путина о Второй мировой войне 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Песков уточнил сроки выхода статьи Путина о Второй мировой
Фото: РИА Новости
Публикация статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне будет зависеть от даты празднования 75-летия Победы. Сроки выхода статьи уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 15 мая.
«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время [для подготовки статьи] еще есть», — отметил Песков.
О планах подготовить статью на основе архивных документов военных лет российский лидер сообщил в декабре прошлого года.
В последнее время президент в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору. Российский лидер также осуждает попытки фальсификации истории. Так, накануне 9 Мая он заявил, что нет оправдания тем, кто пытается возложить вину за войну на СССР, который потерял в ней 27 миллионов граждан.
Владимир Путин не впервые пишет о Второй мировой войне. В 2009 году, будучи премьером, он написал статью для для польской газеты, в которой призвал не считать пакт Молотова — Риббентропа единственным «спусковым крючком» Второй мировой. По мнению Путина, аналогичную роль сыграло Мюнхенское соглашение 1938 года. В 2011-м он написал статью для американского журнала World War II, рассказав о совместной работе российских, немецких и польских историков над исследованием событий Второй мировой. Также он посоветовал американцам определенные книги о войне.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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