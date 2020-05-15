По словам Захаровой, проведение дезинформационной кампании в контексте пандемии коронавирусной инфекции, как факт, уже не подвергается сомнению. При этом она отмечает, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «четко задал ее направление», обвинив Россию и Китай в стремлении «изменить миропорядок.

При этом представитель МИД призналась, что с миропорядком, в котором существует агентство Bloomberg, действительно не все в порядке, поскольку на днях журналисты опубликовали статью с заголовком: »«Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Впрочем, некоторое время спустя, по ее словам, в заголовке были изменены первые три слова на «Эксперты задаются вопросом…».

«Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — написала Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).