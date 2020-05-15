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Захарова обвинила США в кампании по дезинформации против РФ 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила о проведении Соединенными штатами кампании по дезинформации в отношении России. Дипломат также возмутилась скандальным заголовком статьи, опубликованной Bloomberg.
"Мириться с этим нельзя": Белый дом возмутил Захарову
По словам Захаровой, проведение дезинформационной кампании в контексте пандемии коронавирусной инфекции, как факт, уже не подвергается сомнению. При этом она отмечает, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «четко задал ее направление», обвинив Россию и Китай в стремлении «изменить миропорядок.
При этом представитель МИД призналась, что с миропорядком, в котором существует агентство Bloomberg, действительно не все в порядке, поскольку на днях журналисты опубликовали статью с заголовком: »«Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Впрочем, некоторое время спустя, по ее словам, в заголовке были изменены первые три слова на «Эксперты задаются вопросом…».
«Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — написала Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты The New York Times заявили, что президент РФ Владимир Путин посредством распространения фейковых новостей о происхождении самых громких заболеваний современности пытается дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения США.
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Политика , Видео , В мире , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , НАТО , Bloomberg , New York Times , США
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