В РФ оценили условие США по ракетному договору

По словам Захаровой, проблема присоединения Китая к СНВ-3 является надуманной. Она добавила, что американской стороне известна позиция Москвы , и она остается неизменной.

«Мы выступаем против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос решение этой все более актуальной задачи», — подчеркнула она

Захарова также добавила, что российские власти готовы принять на себя любые многосторонние схемы, которые будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в мире. Однако менять формат переговоров следует не в принудительно порядке, а только на добровольной и консенсусной основе, пояснила представитель министерства.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для продления СНВ-3 Москва должна убедить Китай также «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.