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Путин поздравил Светлану Светличную с юбилеем 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Путин поздравил Светлану Светличную
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил киноактрису, заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную с юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актерскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей, — подчеркнул президент. — Отрадно, что и сегодня вы радуете публику новыми интересными ролями, участвуете в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях".
Путин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего.

О Светлане Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине "Колыбельная" Михаила Калика, два года спустя она получила одну из главных ролей в фильме "Им покоряется небо" Татьяны Лиозновой. Позднее она появилась в многосерийной военной драме "Семнадцать мгновений весны", исполнив влюбленную в Штирлица машинистку Габи.
Особую известность Светличной принесла роль в комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. Также артистка сыграла в картинах "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя" и других. В 1974 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.
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Комментарии 2
Политика , Другое , Светлана Светличная , Леонид Гайдай , Михаил Ромм , Владимир Путин
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