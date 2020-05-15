Путин поздравил Светлану Светличную

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Путин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей

ТАСС: последние новости

Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет

Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство РФ помочь с выездом из США

Лавров: Россия не намерена скрывать информацию по смертности от коронавируса