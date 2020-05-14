Сводит счеты: Россия разоблачила Запад 

Обвинения в адрес России Китая в дезинформации о коронавирусе являются очередным проявлением русофобии и синофобии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния», — заявил Рябков, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что некоторые страны стремятся использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом с целью сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами, что вызывает особенное беспокойство.

По его словам, вместо того чтобы сплотиться в борьбе с пандемией, некоторые государства ищут «виноватых».

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 4,3 млн человек, число жертв эпидемии превысило 298 тысяч человек.