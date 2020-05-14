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Путин предложил создать Национальную базу генетической информации 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Путин предложил создать Нацбазу генетической информации
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации, — цитирует ТАСС Путина.
Как писал NEWS.ru, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить инвестиции возглавляемой им компании от налогов. С этой просьбой он выступил на совещании по развитию генетики у президента РФ Владимира Путина. По словам Сечина, исключение инвестиций «Роснефти» в генетику из налогооблагаемой базы могло бы стать важным стимулом для увеличения поддержки вкладов в развитие российской генетической отрасли.
Ранее Владимир Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцин от коронавируса.
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Политика , Наука и техника , Общество , Игорь Сечин , Владимир Путин , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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