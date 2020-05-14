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Путин на совещании по генетике пошутил насчет пугающего образа мышей с людскими генами 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Путин пошутил о мышах с генами человека
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин с иронией отметил, что исследования на мышах с человеческими генами вызывают у него одновременно чувства благоговения и тревоги, и выразил надежду, что это все останется под контролем ученых.
На президентском совещании по развитию генетических технологий в четверг директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров рассказал, в частности, об исследованиях на гуманизированных мышах, в геном которых добавляют функционирующие гены человека для поиска путей лечения различных людских заболеваний.
Путин назвал выступление ученого очень интересным.
"Я не знаю, как у кого, но у меня лично, могу сказать, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло, но и внутренней тревоги", — отметил президент. По его словам, "сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек". "Надеюсь, что все это будет под контролем", — с иронией заключил глава государства.
Макаров, в свою очередь, отметил, что в Новосибирске лабораторным мышкам даже установлен памятник. При этом для аналогичных исследований используют также кроликов, крыс, червей и маленьких рыбок, рассказал ученый.
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Комментарии 4
Политика , Другое , Александр Макаров , Владимир Путин , РАН
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