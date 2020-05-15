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«Ремиссия»: профессор рассказал о состоянии Заворотнюк 

Алиса Селезнёва и ещё 51 24 минуты назад
Семья Анастасии Заворотнюк пока отказалась от лечения при помощи вирусов, так как у актрисы наметилась ремиссия. Об том член-корреспондентом РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга — глиобластомой. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным
директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о новых методах лечения рака при помощи вирусов, отметив, что они были предложены и звезде «Моей прекрасной няни».
По словам Чумакова, семья актрисы отказалась пока проводить лечение при помощи нового метода.
«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим», — пояснил профессор.
Он отметил, что уже проведено тестирование клеток, взятых у Заворотнюк, и есть данные, какой вирус на них действует.
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Политика , Видео , Шоу-бизнес , Биология , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , Владимир Путин , РАН , Комсомольская правда
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