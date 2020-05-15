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Семья Анастасии Заворотнюк пока отказалась от лечения при помощи вирусов, так как у актрисы наметилась ремиссия. Об том член-корреспондентом РАН , профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил в интервью «Комсомольской правде».

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга — глиобластомой. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным

директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о новых методах лечения рака при помощи вирусов, отметив, что они были предложены и звезде «Моей прекрасной няни».

По словам Чумакова, семья актрисы отказалась пока проводить лечение при помощи нового метода.

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим», — пояснил профессор.

Он отметил, что уже проведено тестирование клеток, взятых у Заворотнюк, и есть данные, какой вирус на них действует.