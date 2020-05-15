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«Мониторить выплаты каждому»: Мишустин отчитал глав регионов 

Артём Кульша и ещё 3 14 минут назад
Мишустин отчитал глав регионов
Фото: РИА Новости
Казначейство России и главы регионов будут мониторить выплату надбавки каждому медицинскому работнику, который лечит пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, как сообщает ТАСС, распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.
8 апреля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин приказал установить врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.
Сегодня Мишустин по видеосвязи из больницы, в которой лечится от COVID-19, провел совещание по социально-экономическим вопросам. В ходе него он сообщил, что деньги на выплату надбавок медработниками за март и апрель были доведены до регионов оперативно, но дошли до людей не везде.
«Прошу вас (главу Казначейства России Романа Артюхина. — Прим. ред.) вместе с руководителями регионов мониторить выплаты каждому конкретному медработнику и об этом мне доложить в понедельник», — поручил он.
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Комментарии
Политика , Роман Артюхин , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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