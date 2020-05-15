Мишустин отчитал глав регионов

Казначейство России и главы регионов будут мониторить выплату надбавки каждому медицинскому работнику, который лечит пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, как сообщает ТАСС, распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.

8 апреля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин приказал установить врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.

Сегодня Мишустин по видеосвязи из больницы, в которой лечится от COVID-19, провел совещание по социально-экономическим вопросам. В ходе него он сообщил, что деньги на выплату надбавок медработниками за март и апрель были доведены до регионов оперативно, но дошли до людей не везде.