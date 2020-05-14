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В МИД России пожаловались на «план Даллеса» 

Lenta.ru 3 часа назад
В МИД пожаловались на «план Даллеса»
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при Европейском союзе Василий Чижов к 9 мая написал статью, в которой пожаловался на «план Даллеса». Колонка дипломата опубликована на официальном сайте российского МИД.
Чижов отметил, что в преддверии празднования 75-летия Победы на европейское общественное мнение обрушился «беспрецедентный вал неприкрытой лжи» о России и ее истории. По его словам, подобные нападки в адрес страны являются продолжением долговременной политики Запада, начало которой якобы положил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль — именно его выступление в Вестминстерском колледже в американском Фултоне принято считать началом холодной войны.
Однако, считает Чижов, речи Черчилля предшествовали и другие события, которые сформировали антисоветский, а затем и антироссийский вектор развития западной дипломатии. Так, представитель России при ЕС вспомнил разработанную британцами в 1945 году операцию «Немыслимое», которая предусматривала планы ведения войны США и Великобритании с СССР, и созданный по указанию президента США Гарри Трумэна план «Тоталити», в котором предлагалось подвергнуть ядерным бомбардировкам 17 крупнейших городов и промышленных центров Советского Союза.
«В развитие их появился и План главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения», — указал дипломат в своей статье.
«План Даллеса» — это мифический план действий США против СССР, авторство которого приписывают возглавлявшему ЦРУ с 1953-1961 годах Аллену Даллесу. Документ якобы предполагал использование пропаганды для скрытого морального разложения и разобщения населения СССР. В действительности же оригинала документа на английском языке никогда представлено не было, русскоязычная версия же начала распространяться на постсоветском пространстве в 1990-х. В 2016 году так называемый план Даллеса был включен в федеральный список экстремистских материалов.
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Политика , Василий Чижов , Аллен Даллес , Уинстон Черчилль , Гарри Трумэн , МИД , ЕС , ЦРУ , Великобритания
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