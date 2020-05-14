Глава «Аэрофлота» обратился с просьбой к Путину

Просьба была озвучена главе государства на совещании по поддержке авиапрома и авиаперевозок, в котором поучаствовали национальный лидер и члены кабмина. Савельев подчеркнул, что авиакомпании испытывают серьезные трудности из-за потенциального 14-дневного карантина, который ждет пассажиров, побывавших в столице.

Глава «Аэрофлота» выразил мнение, что Роспотребнадзору стоит проверить актуальность карантинных мер, и в случае утраты их эффективности разработать программу поэтапного снятия ограничений.

Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак отмечает, что отмена карантинных мер в сложившейся ситуации — главный двигатель спроса.

«Сейчас никто в здравом уме не полетит в Сочи, Крым или Татарстан, зная, что придется 14 дней сидеть на карантине», — подчеркнул эксперт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов внутри России с 1 июня. В начале апреля авиакомпании была вынуждена свернуть деятельность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.