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«Аэрофлот» просит Путина отменить карантин для туристов 

Павел Тиунов и ещё 2 9 минут назад
Глава «Аэрофлота» обратился с просьбой к Путину
Фото: ТАСС
Процесс авиаперевозок из Москвы по российским регионам затруднен из-за введенного в них двухнедельного карантина для приезжих из столицы, заявил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он попросил президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию, сообщают «Ведомости».
Просьба была озвучена главе государства на совещании по поддержке авиапрома и авиаперевозок, в котором поучаствовали национальный лидер и члены кабмина. Савельев подчеркнул, что авиакомпании испытывают серьезные трудности из-за потенциального 14-дневного карантина, который ждет пассажиров, побывавших в столице.
Глава «Аэрофлота» выразил мнение, что Роспотребнадзору стоит проверить актуальность карантинных мер, и в случае утраты их эффективности разработать программу поэтапного снятия ограничений.
Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак отмечает, что отмена карантинных мер в сложившейся ситуации — главный двигатель спроса.
«Сейчас никто в здравом уме не полетит в Сочи, Крым или Татарстан, зная, что придется 14 дней сидеть на карантине», — подчеркнул эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов внутри России с 1 июня. В начале апреля авиакомпании была вынуждена свернуть деятельность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Комментарии
Политика , Борис Рыбак , Виталий Савельев , Владимир Путин , Аэрофлот , Роспотребнадзор , Ведомости , Москва
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