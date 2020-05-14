Россия обратилась c призывом к Польше 

Она рассказала, что перед Днем Победы в городе Познань на кладбище в районе Милостиво вандалы повалили плиту на могиле бойцов Красной армии.

Захарова обвинила польские власти в создании «атмосферы вседозволенности и попустительства».

По словам дипломата, действия властей Польши по переписыванию истории создают «мотивирующую базу для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в МИД Польше не согласились с заявлением министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что Россия также несет ответственность за развязывание войны.