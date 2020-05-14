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Россия обратилась c призывом к Польше 

Вероника Полынина и ещё 3 36 минут назад
Россия обратилась c призывом к Польше
Фото: Reuters
Россия призывает Польшу отказаться от борьбы с памятью павших советских воинов и принять меры по борьбе с вандалами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Взгляд».
Она рассказала, что перед Днем Победы в городе Познань на кладбище в районе Милостиво вандалы повалили плиту на могиле бойцов Красной армии.
Захарова обвинила польские власти в создании «атмосферы вседозволенности и попустительства».
По словам дипломата, действия властей Польши по переписыванию истории создают «мотивирующую базу для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в МИД Польше не согласились с заявлением министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что Россия также несет ответственность за развязывание войны.
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Политика , Другое , Мария Захарова , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Познань , Польша
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