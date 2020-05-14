В России опровергли планы по укрупнению регионов

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Это решение ряд экспертов и журналистов расценил как начало череды изменений и в других субъектах, которые также якобы могут пройти процесс объединения.

"Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов — это бред", — сказал собеседник агентства. "Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет", — заявил он.

Планы Архангельской области и НАО

Бездудный назвал одной из причин подписания меморандума катастрофическое состояние бюджета НАО. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает, а социальные обязательства перед жителями необходимо выполнять, сказал он.

ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов. Голосование может пройти в сентябре 2020 года.

По словам Цыбульского, в случае согласия участников голосования процесс объединения может продлиться больше года, поскольку потребует переходного периода, чтобы унифицировать экономические и юридические базы двух регионов. Вопрос о названии будущего субъекта РФ также решат жители.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.

2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, до этого он возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный.

Слияния регионов в истории современной России

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года закрепила федеративное устройство государства в составе 89 регионов. С тех пор в России было пять случаев слияния субъектов. Процесс проходил в 2003-2008 годах.

За этот период произошли объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в Пермский край, слияние Красноярского края, Таймыра и Эвенкии, объединение Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край, слияние Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО, а также объединение Читинской области и Агинского Бурятского АО в Забайкальский край.

В результате общее число российских регионов сократилось с 89 до 83 в 2008 году. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году число субъектов РФ возросло до 85.

Тема укрупнения регионов многие годы периодически возникает в прессе, несмотря на то что власти РФ на федеральном уровне неоднократно говорили об отсутствии государственных планов такого рода. В частности, в конце 2017 года Путин в очередной раз заявлял, что подобные вопросы не могут навязываться сверху, а требуют самого тщательного анализа на уровне самих субъектов.