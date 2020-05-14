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Источник: в России нет планов массового укрупнения регионов 

ТАСС и ещё 2 7 часов назад
В России опровергли планы по укрупнению регионов
Фото: ТАСС
Предположения о том, что объявленное слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в единый субъект даст старт кампании по укрупнению целого ряда регионов России, не соответствуют действительности. Как рассказал ТАСС источник в администрации президента РФ, такой вопрос в Кремле не рассматривается.
Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Это решение ряд экспертов и журналистов расценил как начало череды изменений и в других субъектах, которые также якобы могут пройти процесс объединения.
"Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов — это бред", — сказал собеседник агентства. "Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет", — заявил он.
Планы Архангельской области и НАО
Бездудный назвал одной из причин подписания меморандума катастрофическое состояние бюджета НАО. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает, а социальные обязательства перед жителями необходимо выполнять, сказал он.
В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов. Голосование может пройти в сентябре 2020 года.
По словам Цыбульского, в случае согласия участников голосования процесс объединения может продлиться больше года, поскольку потребует переходного периода, чтобы унифицировать экономические и юридические базы двух регионов. Вопрос о названии будущего субъекта РФ также решат жители.
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.
2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, до этого он возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный.
Слияния регионов в истории современной России
Конституция РФ от 12 декабря 1993 года закрепила федеративное устройство государства в составе 89 регионов. С тех пор в России было пять случаев слияния субъектов. Процесс проходил в 2003-2008 годах.
За этот период произошли объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в Пермский край, слияние Красноярского края, Таймыра и Эвенкии, объединение Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край, слияние Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО, а также объединение Читинской области и Агинского Бурятского АО в Забайкальский край.
В результате общее число российских регионов сократилось с 89 до 83 в 2008 году. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году число субъектов РФ возросло до 85.
Тема укрупнения регионов многие годы периодически возникает в прессе, несмотря на то что власти РФ на федеральном уровне неоднократно говорили об отсутствии государственных планов такого рода. В частности, в конце 2017 года Путин в очередной раз заявлял, что подобные вопросы не могут навязываться сверху, а требуют самого тщательного анализа на уровне самих субъектов.
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Комментарии 3
Политика , Другое , Игорь Орлов , Александр Цыбульский , Владимир Путин , Центризбирком России , Архангельская Область , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ
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