Песков раскрыл подробности о заражении коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , заразившийся коронавирусом, в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — объяснил свое нхождение в больнице представитель Кремля.

Песков рассказал, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус практически ежедневно, «поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем».

«Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции», — рассказал Песков.

По словам представителя главы государства, во время самоизоляции один из его тестов дал положительный результат, вскоре у него и его супруги Татьяны Навки появилась повышенная температура.

«И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу», — сказал Песков.

По его словам, в случае заболевания коронавирусом «главное — не пропустить», поскольку «вирус этот абсолютно кровожадный». Песков пояснил, что в ряде случаев «легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм».

«То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких», — объяснил он.

Песков заявил, что вернется к выполнению рабочих обязанностей, как только пойдет на поправку. По его словам, сейчас он передал дела своему заместителю.