Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михаил Фрадков переназначен директором Российского института стратегических исследований 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Путин переназначил Фрадкова
Фото: ТАСС
Президент России подписал указ о назначении Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Назначить Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований", освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
Российский институт стратегических исследований был образован 29 февраля 1992 года. В 2017 году его директором назначен Михаил Фрадков.
В 2004-2007 годах Фрадков возглавлял правительство России, а с 2007 по 2016 год он был директором Службы внешней разведки РФ.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
ТАСС: последние новости
Депутат Госдумы Максимова вернулась к работе после перевода из реанимации в обычную палату Депутат Госдумы Максимова вернулась к работе после перевода из реанимации в обычную палату Цыбульский: название нового арктического региона должны определить жители Цыбульский: название нового арктического региона должны определить жители Песков рассказал о состоянии Мишустина Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика , Михаил Фрадков , РИСИ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший из Китая самолет резко взял курс на Москву
Летевший из Китая самолет резко взял курс на Москву
Кудрявцева объяснила иск против «больного» Разина
Кудрявцева объяснила иск против «больного» Разина
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение