Путин переназначил Фрадкова

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"Назначить Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований", освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Российский институт стратегических исследований был образован 29 февраля 1992 года. В 2017 году его директором назначен Михаил Фрадков.