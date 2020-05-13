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Песков рассказал о кровожадности коронавируса 

Вероника Полынина 1 час назад
Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем здоровье.
В интервью «Коммерсанту» Песков сообщил, что 1 мая заболел один из его коллег, после чего он перешел на режим самоизоляции. Через некоторое время вирус подтвердился и у него.
«Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню (жену Пескова Татьяну Навку) стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью…», — рассказал он.
Затем супруги приняли решение поехать в больницу, где у Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию.
«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — заметил представитель Кремля.
По словам Пескова, заразиться было обидно, потому что семья строго соблюдала самоизоляцию, а он выезжал на работу со всеми мерами предосторожности.
Он отметил, что волнуется за других членов семьи, которые теперь пытаются прислушиваться к себе, ловят симптомы, постоянно перезваниваются.
Тактику лечения Песков раскрывать не захотел, отметив, что «врачи знают, что делать».
Как сообщал «Рамблер», о болезни Дмитрия Пескова стало известно 12 мая. Он и его жена Татьяна Навка проходят лечение в одной из государственных больниц. Накануне Навка сообщила в Instagram, что идет на поправку, а у ее мужа «ситуация немного посложнее».
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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