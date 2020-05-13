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Жириновский уличил Украину в атаке на сайт «Бессмертного полка» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Жириновский уличил Украину в атаке на «Бессмертный полк»
Фото: news.ru
Люди, пытавшиеся опубликовать фотографии офицеров вермахта на сайте акции «Бессмертный полк», являются «моральными садистами», заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Есть люди, которым это доставляет радость, они моральные садисты. Физическое насилие применить не могут, но морально издеваются над пожилыми, над памятью, над теми, кто выставил туда фотографии своих родственников, погибших, — отметил политик.
Жириновский считает, что за этими атаками стоит Украина. Поэтому он предложил создать специальные отделы в полиции и ФСБ, которые займутся ответными мерами на подобные провокации, сообщает ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что фотографию одного из главных деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера разместили на сайте акции «Бессмертный полк». Изображение появилось на странице советского солдата из Ростовской области Василия Алексеева.
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Политика , Другое , Владимир Жириновский , Генрих Гиммлер , ФСБ , ЛДПР , ИТАР-ТАСС
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