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В Чечне открестились от удаленного Instagram Кадырова 

Lenta.ru 5 часов назад
В Чечне открестились от удаленного Instagram Кадырова
Фото: РИА Новости
Страница @za_kadyrova_95eng в Instagram, которая была удалена из-за санкций в его отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, на самом деле никак с ним не связана. Она принадлежит благотворительному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, заявил директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев, передает агентство «Грозный-Информ».
«Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит Главе ЧР», — сказал Дудаев, подчеркнув, что факт блокировки аккаунта благотворительной организации указывает на то, что компания Facebook, владеющая социальной сетью Instagram, «выступает против благотворительной деятельности».
Дудаев также рассказал о блокировке аккаунта @za_rkadyrov_95, который вел сотрудник интернет-редакции ЧГТРК «Грозный» Бекмагомед Музуров. «Получается под санкциями Глава Чеченской Республики или все кто его поддерживают? Этой блокировкой нарушены права не только владельца аккаунта, но и всех его подписчиков, которые смотрели», — заявил Дудаев.
«Также безосновательно заблокирован аккаунт @kadyrov. _95. Нам очень ярко продемонстрировали политику двойных стандартов, когда с одной стороны идут призывы к свободе слова, а с другой — напрямую ограничивают эту свободу, абсолютно не считаясь с собственными законами и правилами», — заключил Дудаев.
Комментируя блокировку страницы, которую российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов упоминал в одной из своих публикаций как принадлежащую Кадырову, представитель Facebook отметил, что сотрудники компании действуют в рамках законодательства США.
«В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы, поступали ранее с подобными аккаунтами», — добавил представитель Facebook.
В 2017 году аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали из-за санкций, введенных против него правительством США. Спустя 11 месяцев страницы главы Чечни ненадолго разблокировали, однако после публикации Кадырова, посвященной пистолету, представитель Instagram назвал временное восстановление страницы Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.
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Политика , Рамзан Кадыров , Хабиб Нурмагомедов , Чеченская Республика
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