«Играть жизнями возмутительно»: Лавров о смертности от COVID-19

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«Рамблер» писал, что ранее издание Financial Times сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть существенно выше официальной статистики.

«Я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть жизнями я считаю возмутительно», — заявил глава МИД России.

Лавров также подчеркнул, что считает «возмутительным» и использование сложившейся ситуации «для очернения той или иной страны».

При этом, отвечая на вопрос о возможности отзыва аккредитации у Financial Times, Лавров пояснил, что с этой ситуацией должен разбираться Роскомнадзор