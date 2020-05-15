«Играть жизнями возмутительно»: Лавров о смертности от COVID-19

Российские власти не намерены скрывать информацию об уровне смертности в стране от COVID-19. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
«Рамблер» писал, что ранее издание Financial Times сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть существенно выше официальной статистики.
«Я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть жизнями я считаю возмутительно», — заявил глава МИД России.
Лавров также подчеркнул, что считает «возмутительным» и использование сложившейся ситуации «для очернения той или иной страны».
При этом, отвечая на вопрос о возможности отзыва аккредитации у Financial Times, Лавров пояснил, что с этой ситуацией должен разбираться Роскомнадзор.
«Я в принципе против того, чтобы устраивать судилища над журналистами, но, конечно же, журналисты должны отвечать за то, что они публикуют», — заявил он.