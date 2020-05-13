«Это делает мне больно»: Меркель о хакере из РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что серьёзно воспринимает информацию о причастности российского хакера к атаке на бундестаг и её офис в парламенте.

Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно, — заявила Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.

Она подчеркнула, что следователи установили конкретного человека, причастного к атакам, и федеральная прокуратура выдала ордер на его арест. Меркель отметила, что рада этому.

Канцлер Германии заявила, что постоянно старается работать над улучшением отношений между Москвой и Берлином, но существуют «серьёзные улики», что к атакам причастны «российские силы». Меркель назвала такую ситуацию «неприемлемой».

NEWS.ru писал, что немецкие журналисты обвинили российских хакеров в атаках на приёмную канцлера ФРГ в 2015 году. Тогда злоумышленники получили доступ к большому количеству электронных писем. Издание Der Spiegel считает, что за атакой стоит российская военная разведка.