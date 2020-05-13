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Меркель заявила, что хакерская атака на бундестаг «причиняет ей боль» 

News.ru и ещё 9 1 час назад
«Это делает мне больно»: Меркель о хакере из РФ
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что серьёзно воспринимает информацию о причастности российского хакера к атаке на бундестаг и её офис в парламенте.
Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно, — заявила Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.
Она подчеркнула, что следователи установили конкретного человека, причастного к атакам, и федеральная прокуратура выдала ордер на его арест. Меркель отметила, что рада этому.
Канцлер Германии заявила, что постоянно старается работать над улучшением отношений между Москвой и Берлином, но существуют «серьёзные улики», что к атакам причастны «российские силы». Меркель назвала такую ситуацию «неприемлемой».
NEWS.ru писал, что немецкие журналисты обвинили российских хакеров в атаках на приёмную канцлера ФРГ в 2015 году. Тогда злоумышленники получили доступ к большому количеству электронных писем. Издание Der Spiegel считает, что за атакой стоит российская военная разведка.
По этому делу в международный розыск объявлен россиянин Дмитрий Бадин. Немецкие правоохранители считают, что мужчина является членом хакерской группы Fancy Bear. Якобы за ней стоит ГРУ.
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Политика , Дмитрий Бадин , Ангела Меркель , Бундестаг , ГРУ , Германия
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