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Путин оценил ситуацию с коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 18 8 минут назад
Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 меняется. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание о развитии генетических технологий в России. Оно прошло в режиме видеоконференции. В ходе него глава государства заявил, что ситуация с распространением в стране коронавирусной инфекции меняется. В настоящее время, по его словам, Россия находится на этапе восстановления привычного ритма жизни.
«Это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что власти страны и раньше не ослабляли внимания к ним, однако на этапе восстановления привычного ритма жизни крайне важно обеспечить эффективное и динамичное решение стратегических задач.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 252,2 тысячи человек, число выздоровевших — 53,5 тысячи человек, число умерших — 2,3 тысячи человек.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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