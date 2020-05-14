Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание о развитии генетических технологий в России. Оно прошло в режиме видеоконференции. В ходе него глава государства заявил, что ситуация с распространением в стране коронавирусной инфекции меняется. В настоящее время, по его словам, Россия находится на этапе восстановления привычного ритма жизни.

«Это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что власти страны и раньше не ослабляли внимания к ним, однако на этапе восстановления привычного ритма жизни крайне важно обеспечить эффективное и динамичное решение стратегических задач.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 252,2 тысячи человек, число выздоровевших — 53,5 тысячи человек, число умерших — 2,3 тысячи человек.