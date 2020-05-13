Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это было неизбежно»: дочь Пескова сделала заявление 

Артём Кульша 48 минут назад
Заражение пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова коронавирусной инфекцией COVID-19 было неизбежно. Об этом, как сообщает Sport24, заявила его дочь Елизавета.
Навка рассказала о состоянии Пескова
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусной инфекцией и находятся в больнице. Песков сообщил, что в последний раз лично контактировал с главой государства больше месяца назад.
В свою очередь, Навка рассказала, что уже идет на поправку, у нее уже нет температуры и кашля, а у ее супруга ситуация немного сложнее, но под контролем врачей все идет хорошо.
«Я очень волнуюсь. Действительно волнуюсь», — заявила в тот же день Елизавета Пескова.
При этом она выразила уверенность, что заражение ее отца коронавирусной инфекцией было неизбежно, потому что он ежедневно ходил на работу. Дочь официального представителя Кремля добавила, что сама она здорова, а с отцом в последний раз виделась 10 дней назад.
В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией. 8 мая он впервые после госпитализации поучаствовал в совещании правительства, которое прошло в формате видеоконференции.
Комментарии 37
Политика , Видео , Общество , Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Татьяна Навка , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бедность — это так стыдно»: Елка сделала признание
«Бедность — это так стыдно»: Елка сделала признание
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Аномальные изменения нашли у пациентов с COVID-19
Аномальные изменения нашли у пациентов с COVID-19
Видео
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение