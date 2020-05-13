Брифинг Дональда Трампа в Вашингтоне завершился скандалом. В ходе всего выступления президент США очень резко реагировал на вопросы репортеров. Например, одному из них он сказал, что понимает его лучше, чем тот сам себя. После чего одна из журналисток поинтересовалась, почему Трампу так нравится рассуждать об успехах в тестировании на коронавирус, если куда более острая проблема заключается в высокой смертности от этой инфекции в США. Этот вопрос вывел Трампа из себя. Глава Белого дома заявил, что такие вопросы необходимо задавать Китаю. А также добавил, что ответит так любому, кто задаст такой "мерзкий вопрос".
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
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