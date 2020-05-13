Жириновский предложил сэкономить на депутатах

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Владимир Жириновский. Сокращение вдвое количества депутатов по стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в твиттере поделился лидер ЛДПР

По мнению депутата Госдумы, выборы следует проводить раз в два-три года.

"Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", — считает Жириновский.

Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину . Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. По его мнению, от этого "ничего не изменится в стране, только лучше будет".

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.