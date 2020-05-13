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Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов 

РИА Новости и ещё 9 3 часа назад
Жириновский предложил сэкономить на депутатах
Фото: РИА Новости
Сокращение вдвое количества депутатов по стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в твиттере поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По мнению депутата Госдумы, выборы следует проводить раз в два-три года.
"Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", — считает Жириновский.
Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. По его мнению, от этого "ничего не изменится в стране, только лучше будет".
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Госдума , ЛДПР
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