Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарский министр энергетики и ЖКХ заразился коронавирусом 

РИА Новости и ещё 20 2 часа назад
Еще один российский министр заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Коронавирус подтвердился у министра энергетики и ЖКХ Самарской области Василия Мишина, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у близкого родственника Мишина, из-за чего министр ушел на самоизоляцию. Отмечалось, что Мишин продолжает работать дистанционно.
"Сегодня у министра ЖКХ Мишина подтвердился диагноз коронавирусная инфекция", — сказала представитель пресс-службы.
Отмечается, что установлен круг общения министра, все контактные с ним лица находятся на обязательном режиме 14-дневной самоизоляции. В здании министерства проведена дезинфекционная обработка, в ежедневном режиме все сотрудники будут проходить контроль температуры перед началом рабочего дня. Обязанности министра до момента окончания карантина у его заместителей и до выздоровления Мишина будет исполнять сотрудник министерства Сергей Лукьянов.
Всего в Самарской области подтверждены 1246 случаев заражения коронавирусом, 194 человека выздоровели, девять скончались.
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Комментарии 20
Политика , ЖКХ , Новости регионов , Коронавирус , Карантин по коронавирусу , Сергей Лукьянов , Василий Мишин , Самарская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Стрелы английского лука могли ранить, как пули
Стрелы английского лука могли ранить, как пули
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение