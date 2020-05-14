Еще один российский министр заразился коронавирусом

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Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у близкого родственника Мишина, из-за чего министр ушел на самоизоляцию. Отмечалось, что Мишин продолжает работать дистанционно.

"Сегодня у министра ЖКХ Мишина подтвердился диагноз коронавирусная инфекция", — сказала представитель пресс-службы.

Отмечается, что установлен круг общения министра, все контактные с ним лица находятся на обязательном режиме 14-дневной самоизоляции. В здании министерства проведена дезинфекционная обработка, в ежедневном режиме все сотрудники будут проходить контроль температуры перед началом рабочего дня. Обязанности министра до момента окончания карантина у его заместителей и до выздоровления Мишина будет исполнять сотрудник министерства Сергей Лукьянов

Всего в Самарской области подтверждены 1246 случаев заражения коронавирусом, 194 человека выздоровели, девять скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.