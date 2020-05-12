Белый дом рассказал о здоровье Путина

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В Белом доме прокомментировали состояние здоровья президента России Владимира Путина , передает РИА «Новости».

О’Брайен констатировал, что коронавирусом заболевали и в Белом доме, и мировые лидеры, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично», — ответил он журналистам.

Советник добавил, что президенты США и России общались на прошлой неделе, и Путин был «в прекрасном настроении и добром здравии».