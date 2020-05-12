Белый дом рассказал о здоровье Путина

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
О’Брайен констатировал, что коронавирусом заболевали и в Белом доме, и мировые лидеры, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично», — ответил он журналистам.
Советник добавил, что президенты США и России общались на прошлой неделе, и Путин был «в прекрасном настроении и добром здравии».
Как сообщал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что болен коронавирусом. 30 апреля вирус был обнаружен у российского премьер-министра Михаила Мишустина.