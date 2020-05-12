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Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично 

РИА Новости 24 минуты назад
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Фото: РИА Новости
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с госпитализацией пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что, по его информации, российский президент Владимир Путин чувствует себя отлично.
Песков госпитализирован с коронавирусом
"Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме… и мировые лидеры, такие как (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, который слег с COVID-19 — еще один (заболевший) мировой лидер. Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично", — сказал О'Брайен журналистам президентского пула Трампа.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Путиным на прошлой неделе, и Путин был "в прекрасном настроении и добром здравии".
"У нас нет причин подозревать обратное", — заключил О'Брайен.
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Политика , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Роберт О'брайен , США
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