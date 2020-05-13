Представитель Эрдогана пожелал Пескову выздоровления

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусной инфекцией и находятся в больнице. Песков сообщил, что в последний раз лично контактировал с главой государства больше месяца назад.

В свою очередь, Навка рассказала, что уже идет на поправку, у нее уже нет температуры и кашля, а у ее супруга ситуация немного сложнее, но под контролем врачей все идет хорошо.

«Я очень волнуюсь. Действительно волнуюсь», — заявила в тот же день Елизавета Пескова.

При этом она выразила уверенность, что заражение ее отца коронавирусной инфекцией было неизбежно, потому что он ежедневно ходил на работу. Дочь официального представителя Кремля добавила, что сама она здорова, а с отцом в последний раз виделась 10 дней назад.