Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это было неизбежно»: дочь Пескова сделала заявление 

Артём Кульша и ещё 22 8 часов назад
Представитель Эрдогана пожелал Пескову выздоровления
Фото: РИА Новости
Заражение пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова коронавирусной инфекцией COVID-19 было неизбежно. Об этом, как сообщает Sport24, заявила его дочь Елизавета.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусной инфекцией и находятся в больнице. Песков сообщил, что в последний раз лично контактировал с главой государства больше месяца назад.
В свою очередь, Навка рассказала, что уже идет на поправку, у нее уже нет температуры и кашля, а у ее супруга ситуация немного сложнее, но под контролем врачей все идет хорошо.
«Я очень волнуюсь. Действительно волнуюсь», — заявила в тот же день Елизавета Пескова.
При этом она выразила уверенность, что заражение ее отца коронавирусной инфекцией было неизбежно, потому что он ежедневно ходил на работу. Дочь официального представителя Кремля добавила, что сама она здорова, а с отцом в последний раз виделась 10 дней назад.
В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией. 8 мая он впервые после госпитализации поучаствовал в совещании правительства, которое прошло в формате видеоконференции.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Комментарии 3
Политика , В мире , Ситуация в мире , Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Татьяна Навка , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Названо условие для поездок россиян за границу
Названо условие для поездок россиян за границу
Найдены «супер-люди» с иммунитетом к коронавирусу
Найдены «супер-люди» с иммунитетом к коронавирусу
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео
00:15
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео
Армия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение