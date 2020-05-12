Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее выявили новый коронавирус, не контактировал с Владимиром Путиным очно более месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», 12 мая Песков рассказал журналистам о своем заражении. Пресс-секретарь президента находится на лечении в больнице.
Также коронавирус выявили у его супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки.
Ранее коронавирус нашли у премьера-министра России Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева. Все они чувствуют себя нормально, на прошлой неделе Путин рассказал, что Мишустин идет на поправку.