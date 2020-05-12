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Песков госпитализирован с коронавирусом 

Артём Кульша 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, я заболел. Лечусь», — рассказал он.
В декабре в Китае, как сообщал «Рамблер», началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,1 миллиона человек.
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
В России число заболевших превысило 232,2 тысячи человек, число выздоровевших — 43,5 тысячи человек, число умерших — 2,1 тысячи человек.
30 апреля, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией. Путин назначил временно исполняющим обязанности председателя кабинета министров первого вице-премьера Андрея Белоусова. 8 мая Мишустин впервые после госпитализации поучаствовал в совещании правительства. Оно прошло в формате видеоконференции, а посвящено было социально-экономическим вопросам.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ВОЗ
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