Песков госпитализирован с коронавирусом 

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«Да, я заболел. Лечусь», — рассказал он.

В декабре в Китае, как сообщал «Рамблер», началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,1 миллиона человек.

В России число заболевших превысило 232,2 тысячи человек, число выздоровевших — 43,5 тысячи человек, число умерших — 2,1 тысячи человек.